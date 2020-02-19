В Калмыкии шесть человек стали жертвами ДТП

Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии. ДТП произошло сегодня ночью на федеральной автодороге Р-22 (в селе Троицкое).

По предварительным данным, автомобиль Datsun, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с Lada Granta. На месте аварии погибли оба водителя и три пассажира. Один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался.

Для извлечения тел погибших и пострадавших спасатели применяли гидравлический аварийно-спасательный инструмент, сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по республике. Полиция начала проверку по факту ДТП.