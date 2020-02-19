Самое кровопролитное сражение русско-японской войны началось 115 лет назад

19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение - самое масштабная по времени и кровопролитная битва в русско-японской войне. Оно развернулось на фронте протяженностью до 150 километров. В общей сложности в сражении принимали участие до полумиллиона солдат и офицеров. Ни одна страна не смогла добиться решающих успехов, хотя Япония считает себя победительницей, так как ее солдаты смогли взять город Мукден, выбив оттуда русскую армию.

Планы Японии перед началом сражения были очевидны - как можно быстрее вывести Россию из войны. Японская армия находилась уже далеко не в лучшем состоянии, она получила некоторый резерв - выведенные из-под Порт-Артура потрепанные войска, и больше ничего не ожидала. Поэтому командующий маршал Ояма Ивао намеревался окружить противника, используя для этого растянутость фронта. Японское командование намеревалось охватить оба фланга русских войск, сосредоточив главные усилия против правого фланга. Это, по мнению японцев, должно было привлечь туда все резервы русских.

Но и генерал Алексей Куропаткин надеялся на растянутость фронта, чтобы избежать окружения. Перед сражением численность двух армий была почти одинакова - 280 тысяч русских против 270 тысяч японцев. У русской армии было больше артиллерии, а у японцев больше пулеметов.

Обе армии готовились к решающей битве в феврале. Но японцы первыми завязали бой. В ночь на 19 февраля они попытались подобраться к позициям на левом фланге и перейти в рукопашную. Но не смогли сделать это быстро. Бои здесь продолжались до начала марта.

На правом фланге японцы также нанесли удар первыми. Но молниеносно добиться успеха и здесь не удалось. Бои были тяжелыми и длились до 5 марта. Японская армия смогла продвинуться на 10 километров. 10 марта она заняла Мукден.

Генерал Куропаткин отдал приказ отступать всей армии. Хотя сражение и закончилось победой японцев, но маршал Ояма так и не смог уничтожить русскую армию. Он понимал, что продвигаться дальше нет ни сил, ни возможностей. По словам японского историка Окамото Сюмпэя, "это была крайне неуверенная победа".

А в России, которая смогла восстановить силы, как раз начались революционные выступления 1905 года. Неудачный исход Цусимского сражения на море, нерешительность русского генералитета, огромные финансовые затраты заставили императора Николая II пересмотреть отношение к продолжению русско-японской войны. Да и японцы искали пути к примирению. Все это и стало причинами для заключения Портсмутского мира.

Портсмутский мирный договор Япония и Россия подписали 23 августа 1905 года. Он стал завершением русско-японской войны.

Итоги Мукденского сражения таковы: у русских убиты 8 705 человек, 51 388 ранены, 28 309 пропали без вести и попали в плен; у японцев убиты 15 892 военнослужащих, 59 612 ранены, 2 000 тысячи пленных.