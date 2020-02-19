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19 февраля 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 18 февраля 2020 года № 97 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за IV квартал 2019 г. на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

Дата подписания 18 февраля 2020 г.
Опубликован 19 февраля 2020 г.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 16.07.1998 № 26-З "О прожиточном минимуме в Тамбовской области" (в редакции от 25.10.2019), постановлением Тамбовской областной Думы от 27.02.2019 № 864 "О потребительской корзине в целом по Тамбовской области для основных социально-демографических групп населения" администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за IV квартал 2019 г. в расчете на душу населения - 9805 рублей, для трудоспособного населения - 10608 рублей, пенсионеров - 8432 рубля, детей - 9583 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин


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