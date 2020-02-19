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19.02.2020,  
10:18
Текст:  Майя Бирюкова

В США научились использовать кузнечиков-киборгов для поиска взрывчатки

Сотрудники Вашингтонского университета в Сент-Луисе тестируют новый способ поиска взрывчатых веществ - с помощью американских кузнечиков. Проект получил финансирование Научно-исследовательской лаборатории ВМС США, результаты эксперимента могут быть использованы для нужд внутренней безопасности.

Кузнечики Schistocerca americana довольно крупные: самка может достигать в длину 5,5 см. Выбрали их ученые для эксперимента потому, что эти насекомые имеют чрезвычайно чувствительные обонятельные антенны: каждая содержит порядка 50 тысяч нейронов, которые фиксируют запахи и посылают сигналы в мозг.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Для того, чтобы считать данные, полученные с помощью этих антенн, ученые вживили в мозг кузнечиков электроды. Насекомые-киборги получили крошечные сенсорные "рюкзаки", которые записывали и передавали беспроводным способом активность определенных долей мозга на компьютер.

Кузнечики не подвели: они смогли обнаружить пары различных взрывчатых веществ, в том числе тринитротолулола и динитротолулола. Мозг насекомых отличил их от невзрывчатых веществ - к примеру, горячего пара и бензойного альдегида. Исследователи также смогли объединить информацию, полученную от нескольких кузнечиков, поскольку в реальности химические вещества могут значительно рассеиваться в атмосфере.

Проблема заключается в том, что вживленные электроды фактически обездвиживают кузнечиков. Для эксперимента их пришлось помещать на специальные машинки с дистанционным управлением. Кузнечики оказались способны работать в режиме киборгов в течение семи часов, после этого насекомые умирали, пишет New Scientist.

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