Вложения РФ в госбумаги США снизились до 9,9 миллиарда долларов

В декабре 2019 года Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на 1,5 миллиарда долларов до 9,974 миллиарда. Такие данные были опубликованы во вторник в материалах Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций приходится 4,27 миллиарда долларов, а краткосрочных - 5,7 миллиарда, пишет ТАСС. До декабря объем вложений РФ в гособлигации США рос четыре месяца подряд. Так, в ноябре Россия увеличила объем вложений 794 миллиона долларов - до 11,491 миллиарда.

Напомним, Россия резко снизила вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле 2018 года они сократились с 96 миллиардов долларов до 48,7, а в мае до 14,7 миллиарда долларов. В августе 2019 года РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 миллиарда долларов.

Крупнейшие вложения в госдолг США по итогам декабря прошлого года у Японии - 1,15 триллиона долларов. Второе место с 1,07 триллиона занимает Китай.