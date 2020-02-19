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19.02.2020,  
12:02
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМС США планируют создать крейсер нового поколения

Фото: PH2 Christopher Ware/wikimedia.org Фото: PH2 Christopher Ware/wikimedia.org
Фото: PH2 Christopher Ware/wikimedia.org

Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа. Программа проектирования рассчитана на пять лет.

Фото: iStock
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Как сообщает Military Watch, при разработке корабля будут использовать проверенные технологии, которые интегрируют в новую конструкцию корпуса, отвечающего современным требованиям ВМС Соединенных Штатов.

В настоящее время ВМС США необходима замена для крейсеров типа Ticonderoga постройки 1980-х годов. В последние десятилетия в США пытались проектировать крупные надводные корабли. Но ничего так и не довели до конечного результата. Возлагали надежды на эскадренные миноносцы типа Zumwalt, планировали построить 32 корабля, но ограничились тремя, пишет bmpd. Их огневая мощь оказалась низкой, а стоимость очень высокой. К тому же они страдали от многочисленных поломок.

Что касается разработки нового корабля, то предполагаемая сумма, необходимая для проектирования - 46,45 миллиона долларов в 2021 году и 150 миллионов - в 2022 году.

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