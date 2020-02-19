Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 2020 года № 138-П "О социальных выплатах на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Ямало-Ненецкого автономного округа"

В целях реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить:

перечень сельских населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению № 1;

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, согласно приложению № 2;

Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях согласно приложению № 3.

2. Установить, что:

- уровень софинансирования расходного обязательства Ямало-Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение программных мероприятий определяется в размере, установленном в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенном с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год;

- доля средств, привлекаемых гражданами за счет собственных и (или) заемных средств:

для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Ямало-Ненецкого автономного округа, в рамках направления (подпрограммы) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - государственная программа, программные мероприятия), у которых не предусмотрено софинансирование местного бюджета, может составлять не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;

для участников программных мероприятий, у которых предусмотрено софинансирование местного бюджета не менее 1% расчетной стоимости строительства;

- размер средств местных бюджетов, выделяемых с целью предоставления гражданам социальных выплат, определяется органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе самостоятельно.

3. Определить департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и осуществлению программных мероприятий, предусмотренных государственной программой.

4. Рекомендовать главам муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе разработать муниципальные программы комплексного развития сельских территорий, порядок реализации программных мероприятий и принять участие в их реализации.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2015 года № 415-П "О социальных выплатах на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 сентября 2015 года № 837-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2015 года № 415-П";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2016 года № 229-П "О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 года № 1184-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2015 года № 415-П";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2017 года № 250-П "О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2017 года № 355-П "О внесении изменений в пункт 43 Положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2017 года № 611-П "О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 августа 2017 года № 843-П "О внесении изменений в Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1433-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2015 года № 415-П";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2018 года № 324-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2015 года № 415-П";

пункт 18 изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2019 года № 431-П;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2010 года № 499-П "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа";

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2013 года № 153-П "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



