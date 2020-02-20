В СК назвали возможную причину гибели гражданина КНР под Курском

СК начал проверку по факту смерти гражданина Китая в Железногорске Курской области. Как сообщили в СУ СКР по региону, сообщение о том, что в комнате общежития было найдено тело 45-летнего мужчины с проникающим ранением шеи, поступило накануне после полудня. На теле найдены ножницы.

Следователи установили, что китаец недавно выписался из больницы, где его лечили от ОРВИ. В комнате он жил один, само же здание находится на закрытой территории предприятия, где живут и работают еще 40 граждан КНР.

- Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: самоубийство, либо совершение преступления на бытовой почве "земляками" погибшего, - отметили в СУ СКР по Курской области. - Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы.