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20.02.2020 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СК назвали возможную причину гибели гражданина КНР под Курском

Текст: Анна Скрипка

СК начал проверку по факту смерти гражданина Китая в Железногорске Курской области. Как сообщили в СУ СКР по региону, сообщение о том, что в комнате общежития было найдено тело 45-летнего мужчины с проникающим ранением шеи, поступило накануне после полудня. На теле найдены ножницы.

Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС
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Следователи установили, что китаец недавно выписался из больницы, где его лечили от ОРВИ. В комнате он жил один, само же здание находится на закрытой территории предприятия, где живут и работают еще 40 граждан КНР.

- Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: самоубийство, либо совершение преступления на бытовой почве "земляками" погибшего, - отметили в СУ СКР по Курской области. - Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область

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