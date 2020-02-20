Под Хабаровском около детского сада произошла стрельба

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проверит размещенную в соцсетях информацию о стрельбе возле детского сада. Инцидент случился в селе Некрасовка, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического оружия.

Потерпевший получил незначительную травму, не причинившую вреда здоровью. Однако, учитывая то, что стрельба произошла рядом с социальным объектом, сотрудники СК выяснят обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.