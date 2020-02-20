В Перми купюра из "Банка приколов" довела кассира и его друга до суда

За использование купюры "Банка приколов" в Прикамье осудили кассира магазина и его приятеля, купившего на игрушечные деньги водку и сигареты. Об этом сообщили в Добрянском районном суде.

Житель Добрянки, будучи выпившим, решил еще употребить еще алкоголя. Однако денег на продолжение пьянки у него не было. Тогда он взял купюру "Банка приколов" достоинством в пять тысяч рублей и направился в супермаркет, где у него приятель трудился кассиром. Договорившись с ним, что расчет будет ненастоящими деньгами, добрянец приступил к алкошопингу.

Взяв водку и сигареты, всего на 329 рублей, гражданин подошел к кассе, и подал игрушечную купюру своему другу. Тот, не раздумывая, принял ее и мало того, аккуратно выдал товарищу сдачу в сумме 4 468 рублей.

Игрушечная купюра была обнаружена при проверке и началась проверка, как она попала в кассу. Используя камеры наблюдения, находившиеся в магазине, оперативники установили личности участников этого события.

Отпираться они не стали, и сознались в своих проступках. К тому же ущерб в размере 4 897 рублей был полностью возмещен. Тем не менее дело дошло до суда, где приятелям предъявили обвинение в краже. В результате кассир получил наказание в виде 400 часов обязательных работ, а его друг 420 часов обязательных работ.