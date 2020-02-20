Школу в Приангарье закрыли из-за скопления радона

Сельскую школу под Иркутском закрыли на 65 дней из-за скопления в помещениях радиоактивного газа радона.

Как сообщает региональное управление службы судебных приставов, превышение нормативов по изотопам радона выявили сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области совместно со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области" во время плановой проверки.

Иркутский районный суд признал школу виновной в административном правонарушении, предусмотренном стаьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде приостановления деятельности образовательного учреждения на 65 суток.

Что будет по истечении этих двух месяцев, пока неизвестно. Сейчас дети учатся в соседних поселках. Администрация Иркутского района сообщила, что в деревне планируется строить новую школу. Уже выделен земельный участок, заявка на строительство детского сада на 140 мест и средней школы на 154 места будет подана в министерство образования региона в ближайшее время. Начать проектные работы обещают уже в этом году.