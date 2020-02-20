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20.02.2020 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Школу в Приангарье закрыли из-за скопления радона

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сельскую школу под Иркутском закрыли на 65 дней из-за скопления в помещениях радиоактивного газа радона.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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Как сообщает региональное управление службы судебных приставов, превышение нормативов по изотопам радона выявили сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области совместно со специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области" во время плановой проверки.

Иркутский районный суд признал школу виновной в административном правонарушении, предусмотренном стаьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде приостановления деятельности образовательного учреждения на 65 суток.

Что будет по истечении этих двух месяцев, пока неизвестно. Сейчас дети учатся в соседних поселках. Администрация Иркутского района сообщила, что в деревне планируется строить новую школу. Уже выделен земельный участок, заявка на строительство детского сада на 140 мест и средней школы на 154 места будет подана в министерство образования региона в ближайшее время. Начать проектные работы обещают уже в этом году.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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