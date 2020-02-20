В Петербурге задержана организатор эзотерического общества мошенников

В Петербурге задержана женщина - организатор общества эзотерического толка, в котором членам организации продавали "защитные купола" стоимостью несколько десятков и даже сотен тысяч евро. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе обысков по адресам, где собирались последователи общества, изъяты медпрепараты, деньги и 60 ножей.

- Изъято 130 ампул медикаментов различных седативных препаратов, три банки с веществом с неизвестным происхождением и шприц с неизвестным веществом, которые направлены на экспертизу, - уточнили в Главке. - Также изъято семь печатей, 60 ножей, меч, 50 книг мистического толка и денежные средства в сумме один миллион рублей и около 1,5 тысяч евро.

При этом, по предположениям полиции, доходы от незаконных психологических тренингов, организованных преступным сообществом, могут исчисляться гораздо более внушительными суммами. Свою деятельность общество ведет ориентировочно с 2001 года.

- В ходе расследования удалось выяснить, что учеником мистического ордена может стать человек только с высшим образованием, который должен приобрести у лидеров некий "защитный купол", цена которого может доходить до 20 тысяч евро, - рассказали в полиции. - Подобные "защитные купола" также приобретаются клиентами групп для защиты коммерческих организаций, стоимость "услуги" доходит до 300 тысяч евро.

Предположительно, клиентами мошенников в настоящее время являются 30 - 40 человек. Однако данные будут уточняться, поскольку расследование уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ "мошенничество", продолжается.