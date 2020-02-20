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20.02.2020 21:26
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства РФ

Текст: Юрий Гаврилов

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства РФ Анастасию Алексееву. Ее обвиняют в получении взяток на общую сумму более четырех миллиона рублей.

Следователь на заседании суда в четверг сообщил, что вину Алексеева не признала и, находясь на свободе, может скрыться. "Считаю заключение под стражу единственно обоснованной мерой пресечения", - заявил представитель Следственного комитета, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы директор коммерческого предприятия Максим Якушкин своеобразно "отблагодарил" Алексееву за некие услуги - оплатил ее поездки на отдых на новогодние каникулы в Таиланд и в Доминикану. В обоих случаях билеты и путевки на отдых обошлись коммерсанту в более чем два миллиона рублей. Эти суммарные четыре миллиона и фигурируют теперь в уголовном деле в виде взятки.

Сам Якушкин, а также Вадим Белоножко также проходят в этом деле в качестве обвиняемых. А гражданина США Джина Спектора рассматривается в качестве посредника при передаче взяток.

Алексеева ни факт ареста, ни обстоятельства этого дела не комментирует. Единственное, о чем она попросила суд, - назначить ей домашний арест.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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