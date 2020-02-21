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21.02.2020 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пристава Чертановского суда обвинили в халатности после гибели подсудимого

Текст: Иван Петров

Судебному приставу, который досматривал посетителей на входе в Чертановский районный суд Москвы в день, когда в зале судебных заседаний покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, предъявлено обвинение в халатности. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователями предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ Нефедову Э. С. В рамках расследования уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов", - рассказал собеседник информагентства.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Вчера же стало известно о том, что пропускной режим в Чертановском суде не особо улучшился после криминального инцидента. Адвокат Алексей Голенко сообщил Следственный комитет, что ему так же, как погибшему сотруднику ФСИН, удалось пронести в здание суда оружие.

"13 февраля я приехал в Чертановский районный суд, при мне было оружие. Судебный пристав на входе досмотрел меня и ручную кладь, после чего разрешил пройти в здание суда. После этого я сообщил ему о ненадлежащей работе, так как при досмотре он не обнаружил имевшееся при мне оружие", - сообщил "Интерфаксу" адвокат.

Он также рассказал, что попросил досматривавшего его пристава после этого написать заявление об увольнении, а оружие - взять на хранение на время его пребывания в суде. Однако в здании отсутствовали комната и сейф для хранения оружия.

Как пояснил адвокат, его поступок был направлен на то, чтобы "показать общественности, что досмотровая система в суде не работает".

Напомним, 12 февраля Чертановский райсуд Москвы признал бывшего начальника транспортного отдела ФСИН России Виктора Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей у одного из заместителей директора ФСИН и приговорил его к 3 годам колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для него 6 лет колонии, но подсудимому было назначено наказание ниже низшего предела. Ранее ему был диагностирован рак 4-й стадии.

Вину Свиридов не признал и сразу после оглашения приговора покончил с собой прямо в зале суда.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности. В СК пообещали дать правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима, а также установить, как подсудимый пронес в здание суда оружие.

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