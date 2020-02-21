На Сахалине выявили получение взятки за привилегии при вывозе мусора

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора АО "Управление по обращению с отходами", зарегистрированного в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе областного следственного комитета РФ.

По версии следствия, с сентября прошлого года по февраль текущего - мужчина частями получил 300 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Это была плата за увеличение числа передаваемых бизнесмену заявок на вывоз мусора с несанкционированных свалок.

Заместитель директора акционерного общества задержан, но мера пресечения пока не выбрана.

Продолжается сбор информации для закрепления доказательств. В отношении подозреваемого в даче крупной взятки, также возбуждено уголовное дело.