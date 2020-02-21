В Хабаровском крае главу поселка арестовали по обвинению во взятке

В Хабаровском крае по ходатайству следственного управления СК РФ заключен под стражу глава рабочего поселка Ванино, сообщается на сайте ведомства.

Его обвиняют в получении взятки (пункт "в" части пятой статьи 290 УК РФ).

Предполагается, что в 2019 году чиновник получил свыше 340 тысяч рублей от бизнесмена, выполнявшего муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог.

Индивидуальный предприниматель также задержан по подозрению в даче взятки (пункт "б" части четвертой статьи 291 УК РФ).