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21.02.2020 09:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане рассказали о состоянии пострадавших при падении Ан-2

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС

Пять человек, получивших компрессионный перелом позвоночника в результате крушения самолета в Магадане, могут встать на ноги через 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Пострадавших в больнице навестил губернатор Сергей Носов, которому пациенты рассказали, что чувствуют себя лучше и идут на поправку. На лечении в главном медучреждении Колымы сейчас находятся не только магаданцы, но и приезжие специалисты из Белгорода, Иркутска и Московской области.

Фото: magadanMedia/ youtube.com
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"Состояние пяти госпитализированных медики оценивают как стабильное. Пациенты могут встать с помощью внешних позвоночных фиксаторов, либо продлить соблюдение постельного режима на два месяца. Решение примут сами больные, но все процедуры будут проходить под постоянным контролем", - отмечается в сообщении.

По словам главы региона, он лично проконтролирует, чтобы все положенные компенсации и выплаты рабочие получили вовремя.

Напомним, что 20 февраля воздушное судно рухнуло на землю с высоты 10 метров возле взлетно-посадочной полосы. У пятерых пассажиров диагностировали компрессионные переломы позвоночников.

В результате у самолета, принадлежащего горнодобывающей компании "Т-цемент", частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев. На борту находилось три члена экипажа и 11 пассажиров-вахтовиков.

По факту жесткой посадки Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна. Пилоты пройдут освидетельствование.

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