В Оренбурге арестовали двух подростков, забивших до смерти прохожего

Двое подростков 16 и 17 лет, забивших до смерти 34-летнего мужчину на улице Оренбурга, арестованы на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд областного центра.

Как уточнили в Следственном комитете по региону, резонансная трагедия произошла ночью 18 февраля. Двое подростков, находясь в компании приятелей из пяти человек у административного здания по проспекту Гагарина жестоко избили 34-летнего прохожего из-за малозначительного повода. Пострадавший был доставлен в реанимацию. Впоследствии мужчина скончался.

Подростки были задержаны по горячим следам. Один из них - учащийся техникума, второй не учится и не работает. Свою вину они признали.

Расследование продолжается.