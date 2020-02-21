В Саратове при стрельбе в кафе тяжело ранили мужчину

В Саратове во время инцидента в одном из кафе тяжелое огнестрельное ранение получил один из посетителей.

Как передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу городского УМВД, правоохранители проводят проверку в связи с сообщением о стрельбе в кафе на улице Свинцовой Саратова.

- В пятницу около 13.20 (мск) из кафе вышел мужчина, который попросил прохожих вызвать скорую помощь. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу, - сообщили в полиции.

Известно, что пострадавший 1978 года рождения.

Между тем, в областном министерстве здравоохранения сообщили, что раненый находится в тяжелом состоянии.