Новости

Под Тулой нашли чемодан с убитой женщиной 16:52
Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящий разговор с Эрдоганом 16:49
Суд в Сочи заключил под стражу главу Хостинского района 16:47
В столицу приедут лучшие дети-звонари 16:43
Пермский депутат проведет три года в колонии за ложный донос 16:36
Найдены новые сведения о захоронении "потерянной царицы Египта" 16:34
У вымершего вида динозавров обнаружен современный рак 16:31
Самолет "Почты России" совершил первый рейс из аэропорта Жуковский 16:27
На Ставрополье нарушитель ПДД за два года собрал 180 штрафов 16:27
Замминистра Мурманской области задержан за взятку 16:23
Названы самые фотогеничные места России 16:16
Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой 16:11
В Оренбурге арестовали двух подростков, забивших до смерти прохожего 16:10
На Урале суд отправил в больницу детей с подозрением на коронавирус 16:07
Бывшего вице-губернатора Новгородской области отправили в колонию 15:58
На Таймыре нашли следы одного из старейших русских поселений 15:55
В Смоленске полиция накрыла нелегальный винный склад 15:47
Причины массовых обмороков в омской школе пока не установлены 15:40
В Саратове при стрельбе в кафе тяжело ранили мужчину 15:39
На Среднем Урале стало вдвое больше банкротов 15:13
На Кубани грузовик протаранил аптеку после ДТП 15:08
На Ямале предложили ввести "сиесту" 15:05
Барабанщик Pink Floyd Ник Мэйсон даст концерты в Москве и Петербурге 15:05
В Крыму не заметили прекращения работы сервиса BlaBlaCar 15:02
У крымского фермера от голода умерли 30 коров 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Девичьи потехи и катание на печи: Куда поехать на Масленицу
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Тест "РГ": Угадайте значение слов из Толкового словаря Даля
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
21.02.2020 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове при стрельбе в кафе тяжело ранили мужчину

Текст: Андрей Куликов

В Саратове во время инцидента в одном из кафе тяжелое огнестрельное ранение получил один из посетителей.

В Самаре за взятку задержали высокопоставленных полицейских

Как передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу городского УМВД, правоохранители проводят проверку в связи с сообщением о стрельбе в кафе на улице Свинцовой Саратова.

- В пятницу около 13.20 (мск) из кафе вышел мужчина, который попросил прохожих вызвать скорую помощь. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу, - сообщили в полиции.

Известно, что пострадавший 1978 года рождения.

Между тем, в областном министерстве здравоохранения сообщили, что раненый находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Путин объяснил русофобию украинских элит
В Кремле оценили вероятность столкновения России и Турции в Идлибе
МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме
Путин присвоил генеральские звания силовикам
Еще восемь россиян покинули лайнер Diamond Princess
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников