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21.02.2020 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае парень откусил девушке ухо и отправился в тюрьму

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Республике Алтай 20-летний парень получил реальный срок за то, что откусил ухо своей девушке, которая сообщила ему о расставании. Ближайшие год и десять месяцев он проведет в колонии общего режима, если решение суда вступит в силу.

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Кровавые разборки с бывшей возлюбленной житель Онгудайского района устроил еще в сентябре прошлого года, сообщили в прокуратуре Республики Алтай. Узнав, что девушка хочет с ним расстаться, "онгудайский Отелло" повалил ее на пол, прикусил зубами правое ухо и потянул с такой силой, что оторвал его, обезобразив сожительницу.

Онгудайский районный суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. И хотя парень не отрицал вину и раскаялся, его приговорили к реальному сроку лишения свободы. Суд учел то, что он нанес девушке неизгладимые повреждения, которые сложно исправить без оперативного вмешательства.

В прокуратуре отметили, что приговор суда еще не вступил в силу, стороны его могут обжаловать.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Республика Алтай

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