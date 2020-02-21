На Алтае парень откусил девушке ухо и отправился в тюрьму

В Республике Алтай 20-летний парень получил реальный срок за то, что откусил ухо своей девушке, которая сообщила ему о расставании. Ближайшие год и десять месяцев он проведет в колонии общего режима, если решение суда вступит в силу.

Кровавые разборки с бывшей возлюбленной житель Онгудайского района устроил еще в сентябре прошлого года, сообщили в прокуратуре Республики Алтай. Узнав, что девушка хочет с ним расстаться, "онгудайский Отелло" повалил ее на пол, прикусил зубами правое ухо и потянул с такой силой, что оторвал его, обезобразив сожительницу.

Онгудайский районный суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. И хотя парень не отрицал вину и раскаялся, его приговорили к реальному сроку лишения свободы. Суд учел то, что он нанес девушке неизгладимые повреждения, которые сложно исправить без оперативного вмешательства.

В прокуратуре отметили, что приговор суда еще не вступил в силу, стороны его могут обжаловать.