В Осетии экс-прокурору предъявили обвинение в убийстве жены

В Северной Осетии 57-летнему бывшему сотруднику отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры республики Игорю Чельдиеву предъявили обвинение в убийстве его жены. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Северной Осетии.

По данным следствия, 4 января 2020 года 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района республики и пропала. 13 февраля 2020 года во время осмотра территории домовладения, где она проживала с обвиняемым, криминалисты обнаружили захороненное тело потерпевшей.

Как ранее уже писала "РГ", бывшего прокурора задержали, а затем судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и мужчину поместили в СИЗО.

Известно, что сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержания людей, которые также могут быть причастны к его совершению.