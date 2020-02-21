Экс-главу астраханского судостроительного завода осудили на семь лет

Суд приговорил бывшего генерального директора судостроительного завода "Красные Баррикады", расположенного в Астраханской области, к семи годам колонии.

Как сообщает региональное управление СК РФ, экс-глава предприятия признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе невыплате заработной платы более 700 сотрудникам и преднамеренном банкротстве.

Следствием и судом установлено, что генеральный директор ОАО с 2016 по 2017 годы не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты более 700 работникам завода, допустив задолженность в общей сумме свыше 41 000 000 рублей, при этом имея достаточные средства для ее погашения, уточнили в ведомстве.

Также в региональном управлении СК РФ отметили, что бывший руководитель предприятия заключал финансово невыгодные договоры, через подконтрольные организации присвоил денежные средства и незаконно включил в налоговую декларацию за четыертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению.

Как пишет ТАСС, в декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В июне 2019 года Южный центр судостроения и судоремонта выкупил имущество завода на открытых торгах. Долги по зарплате сотрудникам предприятия погашены в полном размере. В декабре прошлого года завод возобновил свою работу.