В Дагестане объявили в розыск сбежавшего из-под ареста мужчину

В федеральный розыск объявлен житель Махачкалы, который сбежал из-под домашнего ареста.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД, сотрудники правоохранительных органов в прошлом году нашли в доме мужчины оружейный арсенал.

В частности, сообщается, что речь идет о большом количестве оружия. По информации агентства, задержанный хранил дома помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова и пистолет Ярыгина.

Также в домашнем арсенале находились граната и пистолет неустановленной марки. Кроме того в доме имелось коллекционное холодное оружие и регистрационные госномера автомобилей.

По решению суда мужчина находился под домашним арестом.