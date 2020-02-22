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Рубрика: Культура

Берлинский киноконкурс открылся историей о внутренних голосах

Текст: Валерий Кичин
Берлинский конкурс открыл аргентино-мексиканский триллер Наталии Меты El Prófugo - у нас его назвали "Чужак", в английском варианте The Intruder - "Нарушитель". Все попытки перевода приблизительны, как условно и испанское название - "Беглец" (имеется в виду - от законного возмездия). Приблизительна и сама эта история психоза героини, которая не только слышит голоса и видит несуществующее, но и подает миру загадочные сигналы, не слышимые ухом, но фиксируемые звукозаписывающей аппаратурой.
Кадр из фильма "Чужак". Фото: Rei Cine SRL, Picnic Producciones SRL Кадр из фильма "Чужак". Фото: Rei Cine SRL, Picnic Producciones SRL
Кадр из фильма "Чужак". Фото: Rei Cine SRL, Picnic Producciones SRL

Фильм основан на романе ужасов "Малое зло". Его героиня Инес (Эрика Ривас) - актриса дубляжа иностранных фильмов, и мы впервые ее встретим в студии, где она профессионально верещит, синхронно с орущей девицей на студийном мониторе изображая ужас. Понятно, что это добра не сулит, и действительно: звукорежиссер за пультом просит повторять эпизод снова и снова - в запись вмешиваются какие-то странные звуки, исторгаемые голосовыми связками героини. Она и прежде не отличалась психической уравновешенностью: панически боится полетов, ей мнится, что стюардесса зарежет ее любовника красавчика Леопольдо, а вскоре он и впрямь погибнет при неясных ей самой, да и нам, зрителям, обстоятельствах.

Фото: Роскино
В рамках "Берлинале" прошла презентация российских фильмов и сериалов

Дальше - больше: под воздействием неведомых сил меняется, становится ниже ее голос, и в хоровой капелле, где она поет, ее неожиданно переводят из группы сопрано в меццо. Она не может спать, ее мучают ночные кошмары, ее нервы на пределе. И даже назревающий новый любовник - настройщик органа пылкий Альберто - не в состоянии принести в ее душу мир и покой. В невыразительной, в общем, роли настройщика суперзвезда Аргентины Науэль Перес Бискаярт - уже на следующий день после этой премьеры он появится в главной роли фильма Вадима Перельмана "Уроки фарси", одной из самых сильных картин нынешнего Берлинале. Из всех талантов этого глубокого актера Наталии Мете понадобились только его гипнотические глаза. Ненадолго явится и постоянная актриса Альмодовара Сесилия Рот в роли недалекой, но напористой матери Инес.
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Все происходящее в "Чужаке" напоминает одновременно фильмы "Экзорцист" Уильяма Фридкина, где из чрева девочки вещает сам Дьявол, "Отвращение" Романа Полански и даже "Газовый свет" Джорджа Кьюкора, где героини постепенно сходят с ума. Хотя, конечно, ни с одним из этих классических образцов ужастик Меты не выдерживает сравнения: он слишком сумбурен, словно авторы хотят нас напугать, но еще сами не вполне определились - чем именно. И мы так и не поймем, что тут виной - психозы актрисы, в силу профессии вечно живущей раздвоенной жизнью, или вмешательство потусторонних сил. Не определились авторы и с выбором жанра и на всякий случай в качестве запасного выхода держат не очень органичный здесь юмор: если окончательно запутаются, все обратят в невинную шутку. Чем и угостят нас вместо развязки, когда строгий академический хор вдруг пустится в пляс под развеселую песенку о любви-индейке.

В фестивальном рейтинге картина получила максимально низкие оценки и в среднем завоевала огорчительную двойку.

Культура Кино и ТВ Мировое кино 70-й Берлинский кинофестиваль Кино и театр с Валерием Кичиным

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