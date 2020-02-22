Хрустальный бренд Baccarat создал коллекцию Passion в сотрудничестве с французским виноделом Жаном-Шарлем Буассе, который на протяжении двенадцати лет входит в рейтинг 50 самых влиятельных людей в индустрии виноделия. В коллекцию вошли универсальные бокалы для вина, бокалы для шампанского и декантер.

Будучи мэтром виноделия, Жан-Шарль Буассе знает, как создать идеальный бокал, ведь неправильные форма, диаметр и глубина фужера испортят напиток.

Предметы из коллекции Passion объединяет дизайн-элемент, одновременно напоминающий ограненный бриллиант и ягоду винограда. Жану-Шарлю нравится такая двойственная интерпретация, так как виноград - бриллиант в том деле, которому винодел посвятил жизнь.

Жан-Шарль Буассе и предметы из коллекции Passion. Фото: Baccarat

Широкая чаша винных бокалов Passion стимулирует правильную циркуляцию вина, когда бокал вращают. При вращении увеличивается площадь контакта вина с воздухом, и аромат напитка лучше раскрывается.

Бокалы для вина. Фото: Baccarat

Фужер для шампанского напоминает ценителям о классических канонах дегустации дорогих вин. Буассе отказался от привычной вытянутой формы "флют" и сделал диаметр фужера широким, по образцу модели "тюльпан". Дорогое шампанское - это сложное, многогранное вино, которому нужно больше места, чтобы проявить себя и раскрыться. В "тюльпане" аромат шампанского будет более концентрированным, а вкус - сильнее, чем во "флюте". При этом напиток не выдыхается, а перляж (игра пузырьков) остаётся активным.

Фужеры для шампанского. Фото: Baccarat

Жан-Шарль Буассе говорит: "Вино требует изысканной подачи. Бокал нашей мечты, созданный совместно с Baccarat - чувственный опыт, объединяющий вкус, разум и сердце".

Baccarat - французская мануфактура с 250-летней историей, производящая хрусталь высочайшего качества. В России изделия Baccarat можно найти в ЦУМ, ДЛТ, фирменных бутиках в Третьяковском проезде, Barvikha Luxury Village и Gallery Royal.