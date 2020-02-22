Макрон заявил об опасности миграционного кризиса из-за конфликта в Идлибе

Ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта. В Европу может хлынуть поток беженцев, число которых оценивается в два миллиона человек, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам политика, Франция и Германия призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога, а также проведению встречи в Стамбуле лидеров России, Турции, Франции и Германии.

Президент Франции также отметил, что не видит военного решения конфликта в Идлибе и возложил вину за обострение ситуации на Вашингтон. "Все происходящее является результатом серии последовательных ошибок выхода США из Сирии", - подчеркнул Макрон.

Французский лидер не исключает гуманитарной катастрофы в Идлибе, так как в ходе военных действий разрушению подверглись госпитали и лагеря для беженцев. По некоторым оценкам, только с начала февраля провинцию покинули порядка 300 тысяч мирных граждан. В ближайшие дни ООН рассмотрит новый план оказания гуманитарной помощи на сумму в 500 миллионов долларов для 1,1 миллиона перемещенных лиц.

Сирийское правительство обвиняет Турцию в поддержке радикальных группировок, начавших боевые действия в регионе.