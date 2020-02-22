Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, в рамках которого они обсудили вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Идлибу. Напомним, ситуация обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление и смогли освободить значительную территорию провинций Алеппо и Идлиб.

Москва неоднократно выражала поддержку этим действиям по борьбе с террористами, однако в Анкаре расценили их как нарушение сирийскими правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе. На этом фоне в последние дни участились атаки боевиков на новые позиции сирийской армии, к отражению которых 20 февраля даже подключились ВКС России.

Телефонный разговор министров обороны России и Турции должен снизить напряженность и не допустить дальнейшей эскалации вооруженного конфликта.