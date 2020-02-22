ПВО Сирии будет сбивать чужие самолеты в воздушном пространстве страны

Расчеты ПВО САР получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство Сирии, говорится в заявлении командования вооруженных сил.

Военные отметили, что любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии. В этой связи силы ПВО получили приказ противодействовать агрессору "всеми доступными способами"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сирийские правительственные войска уйти с некоторых позиций в Идлибе до конца февраля, в противном случае угрожал проведением военной операции. В четверг, 20 февраля, турецкие войска и отряды сирийской оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии на юго-востоке Идлиба, сообщает телеканал Euronews.

Обострение ситуация в Идлибе вызывает серьезную обеспокоенность Москвы. Российская сторона призывает Анкару придерживаться договоренностей в рамках Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года. Несмотря на разночтение мнений, Россия настроена на продолжение контактов с Турцией. "Такие переговоры, мы считаем, должны быть продолжены. Главное - избежать жертв среди мирного населения и продолжить бескомпромиссную борьбу с террористами", - отметил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.