В Нижних Мневниках создадут новую точку притяжения горожан

О том, как изменится в ближайшее время Мневниковская пойма, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что сегодня это неблагоустроенная и депрессивная территория. Но скоро на ней будет создан новый городской квартал с жильем, социальной инфраструктурой, тематическим природным парком, а также собственными станциями метро, дорогами и мостами. Все это существенно улучшит качество жизни местных жителей, подчеркнул глава департамента.

Будет создана в Мневниковской пойме и новая улично-дорожная сеть в увязке с южным участком Северо-западной хорды. Улучшит транспортную и пешеходную доступность и ее самой, и прилегающих районов Филевский парк и Крылатское. До конца 2021 года в планах города так же два пешеходных и два автомобильных моста, которые соединят полуостров с районом Фили.

С появлением двух станций метро и двух ТПУ: "Мневники" и "Терехово" на месте одноименного поселка гарантируют пешую доступность к строящимся станциям метро "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии метро и к различным объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

Идея развития территории Мневниковской поймы подразумевает, что часть территории будет использована под создание спортивного кластера: здесь планируется построить 15 спортивных объектов. Параллельно с этим в настоящее время разрабатывается концепция тематического природного парка.

Рафик Загрутдинов заключил: - Проект вовлечения Мневниковской поймы в активную городскую жизнь станет еще одним примером комплексного и продуманного развития. Реализация приведет к созданию нового зеленого кластера и станет точкой притяжения для инвесторов и горожан. Развитие района позволит создать 29 тысяч новых рабочих мест.