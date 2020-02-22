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22.02.2020 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Нижних Мневниках создадут новую точку притяжения горожан

Текст: Любовь Проценко

О том, как изменится в ближайшее время Мневниковская пойма, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Он напомнил, что сегодня это неблагоустроенная и депрессивная территория. Но скоро на ней будет создан новый городской квартал с жильем, социальной инфраструктурой, тематическим природным парком, а также собственными станциями метро, дорогами и мостами. Все это существенно улучшит качество жизни местных жителей, подчеркнул глава департамента.

Будет создана в Мневниковской пойме и новая улично-дорожная сеть в увязке с южным участком Северо-западной хорды. Улучшит транспортную и пешеходную доступность и ее самой, и прилегающих районов Филевский парк и Крылатское. До конца 2021 года в планах города так же два пешеходных и два автомобильных моста, которые соединят полуостров с районом Фили.

С появлением двух станций метро и двух ТПУ: "Мневники" и "Терехово" на месте одноименного поселка гарантируют пешую доступность к строящимся станциям метро "Карамышевская" и "Мневники" Большой кольцевой линии метро и к различным объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

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Идея развития территории Мневниковской поймы подразумевает, что часть территории будет использована под создание спортивного кластера: здесь планируется построить 15 спортивных объектов. Параллельно с этим в настоящее время разрабатывается концепция тематического природного парка.

Рафик Загрутдинов заключил: - Проект вовлечения Мневниковской поймы в активную городскую жизнь станет еще одним примером комплексного и продуманного развития. Реализация приведет к созданию нового зеленого кластера и станет точкой притяжения для инвесторов и горожан. Развитие района позволит создать 29 тысяч новых рабочих мест.

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