"Сельта" со Смоловым обыграла "Леганес"

"Сельта" с Федором Смоловым в составе переиграла "Леганес" в 25-м туре чемпионата Испании по футболу - 1:0.

Смолов после матча с "Реалом" получил очень лестные отзывы в прессе и некоторые издания уже поспешили назвать россиянина царем Виго. Впрочем, для того, чтобы это звание навечно прикрепилось к этому нападающему, ему еще предстоит много работать на благо команды.

В матче против "Леганеса", который также ведет борьбу за выживание, у галисийцев все сразу пошло хуже некуда. На 21-й минуте встречи за грубую игру был удален полузащитник "Сельты" Филип Брадарич. Это немного осложнило стоящую перед командой задачу выиграть.

И все же после перерыва главная звезда клуба из Виго Яго Аспас сумел поразить ворота гостей. Спустя три минуты наставник "Сельты" решился на замену Смолова, укрепив оборону. До конца матча в итоге счет так и не поменялся.

"Сельта" сумела одержать вторую победу в трех последних матчах и снова выбралась из зоны прямого вылета, набрав 24 очка.