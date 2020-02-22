Новости

Объявлен актерский состав второго сезона "Ведьмака" 22.02.2020
Новые "Звездные войны" запущены в производство, раскрыты детали сюжета 22.02.2020
Комедийный сериал "Сваты" закрывается 22.02.2020
Умер автор "Железной хватки" Чарльз Портис 22.02.2020
Умерла актриса из фильмов Полански и Озона Фрэнсис Кука 22.02.2020

Телеведущий Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске

Поп-музыка
    22.02.2020, 16:49
Текст:   Олег Усков

В отношении отца и матери умершей в 2015 году от рака мозга певицы и актрисы Жанны Фриске обратился в суд с исковым заявлением телеведущий Дмитрий Шепелев, бывший сожитель их дочери.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Эдгард Запашный перенес операцию по удалению двух грыж

Информация об этом размещена в открытых источниках.

Согласно имеющимся данным, иск связан с наследованием имущества - без уточнений. Как следует из документа, пока суд оставил его без движения.

Стоит напомнить. На лечение артистки, скончавшейся в возрасте сорока лет, благотворительным фондом "Русфонд" было собрано 67 миллионов рублей. Лечение не помогло, и оставшийся 21 миллион планировалось передать больным детям, но средства загадочным образом исчезли со счетов.

Суд обязал родителей Фриске и ее сожителя Шепелева вернуть деньги. В итоге средства были возвращены отцом и матерью певицы весной прошлого года, для чего им пришлось продать свой загородный дом. При этом ими была погашена и более чем семимиллионная часть долга Шепелева. Который, как сообщается, теперь отказывается возмещать ее родителям артистки.

Новости

Официально: "Друзья" вернутся на экраны полным составом 22.02.2020
Умер актер Борис Лёскин 22.02.2020
Вышел первый трейлер сериала "Магомаев" 21.02.2020
Актер Николай Тонский найден мертвым в своей квартире 21.02.2020
⧣ Россия
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Лоза прокомментировал идею отправить на "Евровидение" Тиму Белорусских 21.02.2020
Кирилл Серебренников снимет фильм о нацистском живодере Йозефе Менгеле 20.02.2020
Жена Диброва рассказала о его состоянии после перенесенного инсульта 20.02.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ SebastianAvenue
Актриса из "Беверли-Хиллз 90210" Джанет Дюбуа внезапно умерла 20.02.2020
20-летний рэпер Pop Smoke застрелен в своем доме в Лос-Анджелесе 20.02.2020
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу "Голос" 19.02.2020
⧣ происшествия
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Эдгард Запашный перенес операцию по удалению двух грыж 20.02.2020
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 18.02.2020
Назван диагноз Дмитрия Диброва 18.02.2020