Телеведущий Шепелев подал в суд на родителей Жанны Фриске

В отношении отца и матери умершей в 2015 году от рака мозга певицы и актрисы Жанны Фриске обратился в суд с исковым заявлением телеведущий Дмитрий Шепелев, бывший сожитель их дочери.

Информация об этом размещена в открытых источниках.

Согласно имеющимся данным, иск связан с наследованием имущества - без уточнений. Как следует из документа, пока суд оставил его без движения.

Стоит напомнить. На лечение артистки, скончавшейся в возрасте сорока лет, благотворительным фондом "Русфонд" было собрано 67 миллионов рублей. Лечение не помогло, и оставшийся 21 миллион планировалось передать больным детям, но средства загадочным образом исчезли со счетов.

Суд обязал родителей Фриске и ее сожителя Шепелева вернуть деньги. В итоге средства были возвращены отцом и матерью певицы весной прошлого года, для чего им пришлось продать свой загородный дом. При этом ими была погашена и более чем семимиллионная часть долга Шепелева. Который, как сообщается, теперь отказывается возмещать ее родителям артистки.