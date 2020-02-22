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Умер автор "Железной хватки" Чарльз Портис

Новости
    22.02.2020, 14:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Автор "Железной хватки" Чарльз Портис умер в США на 87-м году жизни в госпитале Литл-Рока, Арканзас.

Об этом сообщает CNN.

Брат Портиса Джонатан подтвердил печальную новость. Похороны назначены на 25 февраля.

Уточнено, что причиной смерти писателя стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Диагноз был поставлен Портису в 2012-м.

Чарльз Портис родился 28 декабря 1933 года в Эль-Дорадо. Закончил Университет Арканзаса. Во время Корейской войны служил в морской пехоте. Первый роман выпустил в 1966-м. Второй - True Grit - наиболее прославленный, в 1968-м. Ряд специалистов полагает книгу одним из "величайших американских романов".

Уже 1969-м вышла первая экранизация - "Настоящее мужество" с Джоном Уэйном ("Оскар" за лучшую мужскую роль). Который вернется к образу Рустера Когберна в продолжении 1975 года - фильме, собственно, Rooster Cogburn. Где сыграет одну из своих последних ролей.

В 2010-м вышла вторая экранизация - ставшая культовой адаптация от братьев Коэн с Джеффом Бриджесом в роли Рустера.

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