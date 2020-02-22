В паре с "Черным орлом": Китай использует возможности Су-57 и J-20

Китайские эксперты высоко оценили российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и уже строят на него планы.

Как пишет Military Watch, Китай считается одним из главных потенциальных покупателей Су-57. При этом сообщается, что два китайских истребителя J-11B и J-16 были созданы Шэньянской авиастроительной корпорацией на основе российского Су-27. А Су-57, относящийся к следующему поколению, его заменяет.

По мнению шэньянского конструктора Ван Юнцина, Китай заинтересован в Су-57 и может его импортировать в том числе и для исследований, если это будет возможно, поскольку российские технологии Су-57 помогут усовершенствовать китайские истребители. Эксперт, в частности, высказал мнение о том, что передача технологий, сопровождающая продажу Су-57, может оказаться полезной для таких китайских истребителей, как J-11D и J-20.

При сравнении Су-57 и J-20, который также известен под названием "Чёрный орёл", отмечается, что оба самолета предназначены для достижения превосходства в воздухе, но они очень разные. J-20 имеет продвинутую авионику и прекрасные стелс-возможности. В то же время Су-57 является более маневренной и универсальной машиной и использует ряд уникальных технологий, включая радары и системы защиты. Он более приспособлен для выполнения ударных задач и может нести внушительный арсенал из ракет класса "воздух-воздух" и даже гиперзвуковые противокорабельные ракеты.

"Это позволяет Су-57 выступать в качестве эффективного морского ударного истребителя, дополняя возможности J-20 как специального истребителя для достижения превосходства в воздухе. Разработка вариантов Су-57 для авианосцев также может быть интересна военно-морскому флоту", - говорится в публикации.