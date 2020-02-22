Видео: Турецкая армия получила летающий дрон-пулеметчик

Армия Турции получила на вооружение беспилотный летательный аппарат Songar, который вооружен автоматическим пулеметом. Дрон-пулеметчик будет выполнять задания в интересах армейских подразделений и сил безопасности на расстоянии до 10 километров.
Как сообщает издание Аrmy Recognition, дрон может передавать изображения в режиме реального времени и нести 200 патронов 5.56x45 мм - боеприпасов стандартов НАТО.
Беспилотник оснащен специально разработанным гибким патронташем и автоматическим механизмом стрельбы, а также может работать на высотах 2800 метров.
Высокая точность стрельбы достигается за счет электронного прицела и баллистического расчетного модуля с системой стабилизации.
Аппарат Songar также оснащен системой искусственного интеллекта.
Türkiye’nin ilk milli silahlı drone sistemi— Asisguard (@asisguard) February 1, 2020
SONGAR, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Gökyüzünün en büyük avcısı, ülkemize güç katmaya devam ediyor. https://t.co/DHzsCtsMMm