Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.02.2020,  
14:28
Текст:  Николай Грищенко

Видео: Турецкая армия получила летающий дрон-пулеметчик

Армия Турции получила на вооружение беспилотный летательный аппарат Songar, который вооружен автоматическим пулеметом. Дрон-пулеметчик будет выполнять задания в интересах армейских подразделений и сил безопасности на расстоянии до 10 километров.

Фото: Госкомвоенпром РБ / youtube.com
Белорусские летающие гранатометы показали на видео

Как сообщает издание Аrmy Recognition, дрон может передавать изображения в режиме реального времени и нести 200 патронов 5.56x45 мм - боеприпасов стандартов НАТО.

Беспилотник оснащен специально разработанным гибким патронташем и автоматическим механизмом стрельбы, а также может работать на высотах 2800 метров.

Высокая точность стрельбы достигается за счет электронного прицела и баллистического расчетного модуля с системой стабилизации.

Аппарат Songar также оснащен системой искусственного интеллекта.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: РИА Новости
СМИ: Минобороны закажет еще два атомных "Борея" 21.02.2020
Неласковая "светка": за что солдаты критиковали СВТ 20.02.2020
Инцидент с броневиками США и РФ в Сирии показали на видео 20.02.2020
беспилотники
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
МиГ-35 и МиГ-29 научат совершать посадку в автоматическом режиме 21.02.2020
В РВСН осваивают беспилотники для поиска диверсантов 17.02.2020
Ударный дрон "Охотник" получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг 14.02.2020
турция
Фото: Сергей Казак/РИА Новости
Абсолютное оружие: за что ракету Р-36М прозвали "Сатаной" 21.02.2020