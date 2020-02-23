Билл Хатфилд стал самым старым моряком, совершившим кругосветку в одиночку

Австралийский яхтсмен Билл Хатфилд, которому сейчас 81 год, окончил одиночное кругосветное плавание на своей яхте L'Eau Commotion длиной 38 футов (11,58 метра). Плавание проходило без остановок и в отсутствие какой-либо помощи. Таким образом Хатфилд стал самым пожилым яхтсменом, обогнувшим Землю в одиночку и без стоянок, сообщает австралийский новостной портал ABC.net.

Для своего путешествия Хатфилд выбрал самый сложный маршрут - он пошел от Австралии на запад. Обычно все путешественники, стартующие из Австралии, плывут на восток, вместе с преобладающим направлением ветров и течений.

Путешествие заняло у яхтсмена восемь месяцев с момента старта.

"Я мечтал об этом с семи лет, и вот наконец смог осуществить мечту", - сказал Хатфилд.

Питьевую воду моряк добывал с помощью опреснителя. Его дневной рацион составлял треть банки бобов, банка тунца, 100 граммов риса, 150 грамм молочного порошка, горсти муки и овса.

"Больше всего я хочу сейчас свежей еды и душ", - сказал яхтсмен после высадки на берег.

До того, как успешно совершить нынешнее путешествие, Хатфилд предпринял еще три попытки, но они закончились неудачей. В 2015 году шторм смыл яхтсмена за борт в районе мыса Горн и сильно повредил яхту. В 2016 году сильный шторм не дал ему пройти Большой Австралийский залив, а в 2017 году яхтсмен, опять же из-за сильного шторма, был вынужден прервать маршрут на Фолклендских островах.

На вопрос, что он планирует делать дальше, Хатфилд отвечает, что некоторое время намерен побыть дома, потому что "дочь пообещала спустить на меня собаку, если я прямо сейчас снова начну собираться в море".