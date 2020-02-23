Большунов упустил победу в "Ски-туре", уступив шестерым норвежцам

Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур". Соревнования проходили в норвежском Тронхейме.

У Большунова были все шансы на победу. Он стартовал первым с запасом в 34,8 секунды, но в результате отстал от триумфатора Поля Гольберга на 1 минуту 41 секунду.

Что интересно - первые шесть мест заняли норвежцы. Вторая строчка досталась Симену Крюгеру (+28,9), третья - Хансу Холунну (+30,1).

Отметим, что "Ски Тур" состоялся впервые в истории. Соревнования приняли Швеция и Норвегия. Следующий этап Кубка мира запланирован с 29 февраля по 1 марта в финском Лахти.