Китайские спортсменки стали лидерами на этапе КМ в "Раубичах"

Синхронные прыжки среди женщин, которые входили в программу этапа Кубка мира по фристайлу, завершились 23 февраля в Беларуси триумфом акробаток из Китая, информирует БЕЛТА.

Первое место занял дуэт из Поднебесной Сю Менгтао и Фаню Конг. Их итоговая оценка 87,51 балла. На второй позиции завершили их соотечественницы Ксю Нуо и Ксю Сикун (76,92). Третье место заняли украинки Анастасия Новосад и Надежда Мохнацкая (72,58).

Стоит напомнить, что накануне золотую медаль этапа Кубка мира, который два дня проходил в двадцати пяти километрах от белорусской столицы - в "Раубичах", выиграла австралийка Лора Пилл. Лучшая из белорусок Валерия Болматова не смогла попасть в суперфинал и остановилась на 11-й строке итогового протокола.

У мужчин в субботу золото выиграл американец Джастин Шенефельд. Белорусские фристайлисты Игорь Дробенков и Макар Митрофанов завоевали бронзовые медали. Итоговая оценка белорусского дуэта - 72,12 балла, а победу праздновали швейцарцы Ноэ Рот и Пирмин Вернер - 86,50 пункта. На втором месте завершили турнир их соотечественники Николос Гига и Андрин Шедлер - 76,56 очка.

Что касается остальных белорусов, то Павел Дик и Андрей Кузьмин завершили турнир на четвертом месте, Максим Густик и Дмитрий Мазуркевич стали шестыми.

Всего награды этапа Кубка мира по фристайлу, который завершился в воскресенье в "Раубичах", помимо хозяев состязаний оспаривали атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии.