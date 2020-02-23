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23.02.2020 16:43
Рубрика: Власть

Медведев написал в Facebook поздравление с Днем защитника Отечества

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с праздником.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

"С Днем защитника Отечества!", - написал Медведев на своей странице в соцсети Facebook​​​ и разместил фотографии с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Напомним, что сегодня зампред Совбеза принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата вместе с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикерами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

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