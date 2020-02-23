Медведев написал в Facebook поздравление с Днем защитника Отечества

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с праздником.

"С Днем защитника Отечества!", - написал Медведев на своей странице в соцсети Facebook​​​ и разместил фотографии с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Напомним, что сегодня зампред Совбеза принял участие в возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата вместе с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикерами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, министром обороны Сергеем Шойгу, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.