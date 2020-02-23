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23.02.2020,  
16:28
Текст:  Руслан Мельников

Остановит любого: в США оценили "странный" российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех
Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех

The National Interest характеризует такой боеприпас, как "один из самых странных среди находящихся в активном использовании", но при этом подчеркивает, что он обладает "экстремальной" останавливающей силой.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Толстый, но короткий корпус оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что патроны калибра 12,7х55 мм предназначаются для поражения противника в современном бронежилете, который уже не могут пробить боеприпасы 9х39 мм. Патроны 12.7x55мм используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.

The National Interest отдельно выделяет крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого лучше всего подходят такие боеприпасы. При этом отмечается, что автомат имеет интересные эргономические особенности, отличающие его от традиционных образцов советского и российского огнестрельного оружия.

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