Призрак "Берты": США показали первый эскиз суперпушки

Изображение и макеты американской суперпушки SLRC. Фото: Linkedin pic.twitter.com/JpSyPCKdoj — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 23, 2020

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.

Рисунок суперпушки и реактивного снаряда для нее были представлены на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event, прошедшей 20 февраля на Абердинском полигоне в штате Мэриленд.

Согласно представленным там материалам, SLRC отдаленно напоминает американскую 280-мм пушку М65 "Атомная Энни", созданную в 50-е года для стрельбы ядерными зарядами на дальность до 36 километров. Однако возможности новой пушки гораздо шире - дальность стрельбы свыше 1000 морских миль (1852 км). Высокоточный активно-реактивный снаряд орудия, по видимому, имеет двухступенчатый реактивный двигатель, пишет bmpd. Расчет артустановки восемь человек, калибр неизвестен

Начало финансирования программы SLRC запланировано на 2020 год, прототип должен быть готов в 2023 году. По результатам его испытаний военные примут решение о продолжении работы над проектом.