Пушков прокомментировал заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о "профессиональных подстрекателях" на беспорядках в Новых Санжарах. Секретарь заявил, что в протестных акциях участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Санжарам.

Если на Полтавщине были "профессиональные подстрекатели", которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело, написал Пушков в Twitter. По его словам, получается, что участники беспорядков - это "подстрекнутые" люди. Но вот только верится в это с утром, заключил российский сенатор.

Накануне самолет доставил 72 человека, среди которых числятся украинские граждане и иностранцы, на базу Национальной гвардии в поселке Новые Санжары. Местные жители устроили акцию протеста, опасаясь распространения коронавируса. Люди перекрыли дорогу, ведущую в их населенный пункт, забросали камнями автобус с эвакуированными, а затем устроили потасовку с сотрудниками правоохранительных органов. Полиция возбудила уголовное дело по факту беспорядков и намерена задержать семерых зачинщиков. Санаторий с украинцами и иностранцами сейчас охраняют четыреста силовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский направил секретаря СНБО Алексея Данилова в поселок Новые Санжары Полтавской области, где размещаются эвакуированные из Уханя граждане. Он должен изучить ситуацию и подготовить соответствующий доклад.