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23.02.2020,  
22:37
Текст:  Антон Валагин

Разработчик рассказал, чем ракетная оборона РФ лучше американской

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) превосходит американский аналог шириной охвата.

- Наша система характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля. Американская по этому признаку уступает нашей, - рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор СПРН, глава МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Он отметил, что система ракетного предупреждения США имеет незначительное преимущество перед российской по времени, поскольку ее компоненты расположены не только на территории Соединенных Штатов, но также в Великобритании и Гренландии.

- В целом СПРН РФ отвечает современным вызовам, - подчеркнул Боев. Отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Китая в создании противоракетной обороны КНР, глава "Вымпела" заметил, что при этом не будут раскрыты секреты работы российской СПРН. По его словам, совместная работа Москвы и Пекина в этой сфере ведется по многим направлениям - прежде всего в области контроля космического пространства.

Задача системы предупреждения о ракетном нападении - заблаговременно сообщить руководству РФ о запуске противником баллистических ракет. СПРН состоит из наземного и космического эшелона, держащих под контролем позиционные районы МБР других стран и ракетоопасные направления. За последние годы в состав системы включены дальние радары нового поколения семейства "Воронеж" и иные технические средства.

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