Под Калугой сгорела деревянная церковь

В результате пожара в деревянном храме Пресвятой Богородицы в селе Озерское никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области. Церковь полностью сгорела.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 03.41. На месте пожара работали семь пожарных машин и 22 человека. Причину ЧП устанавливает инспектор государственного пожарного надзора.

Каменный храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в поместье Николая Хитрово в 1750 году. В 1922 году церковь закрыли, в 1941 - взорвали. В 2000 году на старых фундаментах построен деревянный семикупольный храм в древнерусском стиле.