Собянин поздравил военнослужащих с Днем защитника отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.

В своем поздравлении глава города отметил, что в этом году Россия будет отмечать 75-летие Великой Победы. "Тот бессмертный подвиг и та невероятная любовь к Родине являются для всех примером и вдохновляют на новые достижения во имя страны и ее столицы", - подчеркнул Собянин.

День защитника Отечества широко отмечается в Москве. Как уже писала "РГ", специальную программу для гостей подготовили музеи, кинотеатры и городские парки.