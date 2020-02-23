В Ярославском спортклубе утонул мужчина

Ярославские следователи начали проверку обстоятельств гибели 38-летнего мужчины в фитнес-клубе.

Трагедия произошла во Фрунзенском районе города вечером 22 февраля. По словам очевидцев, мужчина плавал с утяжелителями и в какой-то момент опустился на дно. На руки у него были часы и другие посетители подумали, что он тренирует задержку дыхания. Потом заметили, что рот у "ныряльщика" открыт, и забили тревогу.

Мужчину извлекли из воды и попытались вернуть к жизни. Но приехавшая "скорая" констатировала смерть.

- Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала "РГ" представитель регионального управления СКР Кристина Гузовская.