В Хабаровске состоялся "Праздник для настоящих мужчин"

На стадионе имени Ленина в Хабаровске 23 февраля прошло спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, 75-й годовщине Победы и 30-летию МЧС России.

- Это событие мы назвали "Праздник для настоящих мужчин" и пригласили на мероприятие хабаровчан всех возрастов, которые считают себя настоящими защитниками Отечества, - рассказала "РГ" начальник отдела Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Юлия Коробчук. - На территории парка стадиона имени Ленина было развернуто несколько по-настоящему мужских интерактивных площадок. Гости набережной перетягивали канат. Дети смогли примерить одежду пожарных и самостоятельно выполнить боевое развертывание от настоящей пожарной автоцистерны.

Представители МЧС продемонстрировали правила поведения на льду и спасение утопающего в зимний период, а также учили оказывать первую медицинскую помощь.

В рамках праздника прошли соревнования по "хоккею на валенках". Кроме того, была организована выставка техники, применяющейся при спасении человеческих жизней: были представлены пожарно-спасательный автомобиль с медицинским модулем, современными автоцистернами, квадроциклом и снегоболотоходом, а также другие машины.

В 21.00 по местному времени будет дан праздничный салют.