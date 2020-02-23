На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой

Сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируют синоптики на ближайшие дни. В связи с этим из ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю в ряд муниципалитетов пришли экстренные предупреждения.

- Утром 24 февраля по Керченскому проливу ожидается усиление юго-западного ветра с дальнейшим усилением во второй половине дня до 21-26 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ведомства. - Вечером 24 февраля ветер западный, северо-западный 22-27 м/с. Высота волн 15-25 дм. На реках южной половины края ожидаются резкие подъемы уровней воды, активизация экзогенных процессов.

С сегодняшнего дня и по 26 февраля синоптики предостерегает от прогулок в горах Краснодарского края - выше 2500 м сохраняется вероятность схода лавины.