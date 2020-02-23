В Черное море зашел эсминец США с крылатыми ракетами

Черноморский флот РФ взял на сопровождение вошедший в Черное море эсминец ВМС США Ross.

Корабль прошел пролив Босфор в 18.30 и сразу же оказался под наблюдением российских моряков.

- Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие. - ред.), - приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной.

Эсминец Ross входит в состав 6-го флота США. В декабре 2019 года вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk корабль уже побывал в Черном море. Согласно конвенции Монтре срок пребывания иностранных кораблей в его акватории ограничен 21 днями.

Ross относится к эскадренным миноносцам типа Arleigh Burke. Он вооружен системой ПВО-ПРО Aegis, в 90 пусковых ячейках на носу и корме корабль несет ракеты различного назначения: крылатые, зенитные и противолодочные.