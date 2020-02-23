Сборная звезд покинула финал Кубка Легенд в знак протеста против судейства

Футболисты сборной звезд покинули поле в решающей встрече Кубка Легенд в Москве с Россией в знак протеста против судейства.

Этому решению поспособствовали два удаления игроков этой команды - Йосси Бенаюна и Йона Арне Риисе. Оба получили красные карточки за разговоры с судьей. На тот момент счет в матче был ничейным - 4:4.

Впрочем, всего через несколько минут сборная звезд вернулась на поле. В их составе был и Риисе, чью красную карточку заменили на желтую.

Итогом матча стала победа звезд со счетом 6:5. Таким образом сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд.