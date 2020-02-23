Шестеркин выдал очередную суперигру и помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"

Российский голкипер Игорь Шестеркин и 44 отраженных им броска помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Сан-Хосе" - 3:2. На счету Артемия Панарина две голевые передачи.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "рейнджеры", ведущие борьбу за выход в плей-офф, встречались с "Сан-Хосе". Место в воротах нью-йоркского клуба снова занял российский голкипер Игорь Шестеркин, ставший одним из главных героев матча.

По ходу встречи "акулы" нанесли по его воротам 46 бросков, но сумели отличиться лишь дважды. Во всех остальных случаях воспитанник московского хоккея был просто безупречен. "Рейнджерс" победили - 3:2, в их составе две голевые передачи сделал Артемий Панарин.

Неудивительно, что именно Шестеркин был признан первой звездой матча. Он еще и повторил клубный рекорд для вратарей новичков, одержав седьмую победу подряд. А "Рейнджерс" практически вплотную приблизились к заветной восьмерке клубов, которые в плей-офф поведут борьбу за Кубок Стэнли.

"Монреаль" добился победы над "Оттавой" - 3:0. В составе победителей голевая передача на счету Ильи Ковальчука.

"Тампа-Бэй" крупно уступила "Аризоне" - 3:7. У проигравших голевую передачу сделал Никита Кучеров, который продлил свою результативную серию до 16 матчей подряд.