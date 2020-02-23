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Шестеркин выдал очередную суперигру и помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе" 08:00
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23.02.2020 08:00
Рубрика: Спорт

Шестеркин выдал очередную суперигру и помог "Рейнджерс" обыграть "Сан-Хосе"

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер Игорь Шестеркин и 44 отраженных им броска помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" переиграть "Сан-Хосе" - 3:2. На счету Артемия Панарина две голевые передачи.
Фото: AP Photo/Mary Altaffer Фото: AP Photo/Mary Altaffer
Фото: AP Photo/Mary Altaffer

В матче регулярного чемпионата НХЛ "рейнджеры", ведущие борьбу за выход в плей-офф, встречались с "Сан-Хосе". Место в воротах нью-йоркского клуба снова занял российский голкипер Игорь Шестеркин, ставший одним из главных героев матча.

Фото: REUTERS/John E. Sokolowski
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По ходу встречи "акулы" нанесли по его воротам 46 бросков, но сумели отличиться лишь дважды. Во всех остальных случаях воспитанник московского хоккея был просто безупречен. "Рейнджерс" победили - 3:2, в их составе две голевые передачи сделал Артемий Панарин.

Неудивительно, что именно Шестеркин был признан первой звездой матча. Он еще и повторил клубный рекорд для вратарей новичков, одержав седьмую победу подряд. А "Рейнджерс" практически вплотную приблизились к заветной восьмерке клубов, которые в плей-офф поведут борьбу за Кубок Стэнли.

"Монреаль" добился победы над "Оттавой" - 3:0. В составе победителей голевая передача на счету Ильи Ковальчука.

"Тампа-Бэй" крупно уступила "Аризоне" - 3:7. У проигравших голевую передачу сделал Никита Кучеров, который продлил свою результативную серию до 16 матчей подряд.

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